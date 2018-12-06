17-летний подросток погиб под колесами поезда в центре Перми
Вечером в среду, 5 декабря, очевидцы сообщили в правоохранительные органы о том, что на перегоне Пермь I – Пермь II под тепловоз попал молодой человек. Он получил смертельные травмы.
- На месте работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства трагедии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия и опрашиваются работники локомотивной бригады.
- С близкими и друзьями подростка работают специалисты городского психологического центра, - добавили в мэрии. - Педагоги положительно характеризуют учащегося и выражают свои соболезнования родственникам.
Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае 15-летний школьник погиб под колесами поезда. Как пояснили в СУ СКР на транспорте, машинист поезда заметил перебегавшего пути ребенка. Он начал сигналить и применил торможение, но, к сожалению, не успел. В школе погибшего Тимура вспоминают как очень активного и творческого мальчика. Одноклассники и друзья молодого человека не знали, что Тимур делал на железнодорожных путях - его дом находился в другой стороне.