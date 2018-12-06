2018-12-06T07:08:55+03:00
Общество

В минздраве рассказали о состоянии пермяка, который получил ожоги в колодце теплотрассы

Как минимум две недели ему придется провести в больнице
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Напомним, 4 декабря бездомный открыл люк на улице Богдана Хмельницкого и оказался в колодце теплотрассы. Там он открыл открыл спусковой клапан на теплопроводе и получил ожоги паром. На крики мужчины сбежались прохожие, один из которых был альпинистом. Он быстро помог вытащить пермяка из колодца. На место ЧП выехала реанимационная бригада «скорой помощи». В пресс-службе «Т Плюс» заметили, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- 46-летний мужчина получил ожоги, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Пациент был доставлен в ожоговый центр при ГКБ им. Гринберга. Врачи сообщили, что у пострадавшего ожоги второй степени, обожжено около 7% тела. На сегодня состояние пациента удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

В течение двух недель мужчина будет проходить лечение в центре, пока врачи не установят, не потребуется ли пересадка кожи.

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