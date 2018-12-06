МЧС: в Прикамье ожидается сильная изморозь

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-06T07:07:29+03:00

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6 и 7 декабря в Прикамье сохранится сильная изморозь – 35 мм и более. МЧС рекомендует: если вы уходите из дома, выключайте электроприборы, не ходите около деревьев и линий электропередач.

- Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия), - говорят в пресс-службе ведомства. - Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор края Максим Решетников очень резко раскритиковал деятельность ГУ МЧС по Пермскому краю по профилактике пожаров: в этом году на пожарах погибли 197 человек. 145 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Работа идет, но ее недостаточно, - считает губернатор. - Это показывает случай в Чусовом. Хотя там были люди в состоянии алкогольного опьянения, не это было причиной пожара. Причина была в электропроводке. Более того, ваши люди там были за две недели до этого. Значит, не сработала профилактика.