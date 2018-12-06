2018-12-06T06:15:56+03:00
Общество

С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 200 человек

Из них 10 – дети
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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С начала года в Прикамье из-за пожаров погибли 200 человек, в том числе 10 детей. Основными объектами пожаров с гибелью людей являются объекты жилого сектора – 186 погибших. Травмы из-за пожаров получили 212 человек, что на 21,1 % больше, чем в прошлом году.

- Всего на территории края произошло 1997 пожаров, на 4,7 % больше, чем в прошлом году, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Проведен детальный анализ причин роста пожаров и их последствий. Основные причины - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем.

Также 70% погибших граждан в момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2018 года на территории края проведено 340 227 подворовых обходов жилого фонда, - сообщили в пресс-службе. - Проинструктировано мерам пожарной безопасности 593 495 человек.

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