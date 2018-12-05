В Кунгуре спасли 18-летнего парня, замерзавшего на берегу реки

СЕГОДНЯ 20:23 2018-12-05T20:23:13+03:00

Молодой человек лежал на снегу без сознания

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Утром в среду, 5 декабря, в Кунгуре прохожий увидел, что в снегу на правом берегу Сылвы лежит человек, потерявший сознание. Мужчина позвонил в Кунгурскую городскую службу спасения.

Спасатели выехали на место, где обнаружили 18-летнего парня, лежавшего без сознания и замерзающего. Они оказали ему первую помощь, укрыли одеялом, а затем вызвали бригаду скорой помощи. Спасатели доставили молодого человека до машины, медики увезли его в Кунгурскую центральную городскую больницу.

Ранее мы писали о том, что в Перми наградили школьников из Лысьвы Алексея Корякина и Кирилла Бродникова, которые спасли 56-летнего мужчину, провалившегося под лед.

2 мая он пытался рыбачить на городском пруду Лысьвы, но провалился под лед. К счастью, терпящего бедствие человека заметили проходившие мимо пруда подростки, которые добрались до рыбака и спасли его.