В Кунгуре спасли 18-летнего парня, замерзавшего на берегу реки
Утром в среду, 5 декабря, в Кунгуре прохожий увидел, что в снегу на правом берегу Сылвы лежит человек, потерявший сознание. Мужчина позвонил в Кунгурскую городскую службу спасения.
Спасатели выехали на место, где обнаружили 18-летнего парня, лежавшего без сознания и замерзающего. Они оказали ему первую помощь, укрыли одеялом, а затем вызвали бригаду скорой помощи. Спасатели доставили молодого человека до машины, медики увезли его в Кунгурскую центральную городскую больницу.
Ранее мы писали о том, что в Перми наградили школьников из Лысьвы Алексея Корякина и Кирилла Бродникова, которые спасли 56-летнего мужчину, провалившегося под лед.
2 мая он пытался рыбачить на городском пруду Лысьвы, но провалился под лед. К счастью, терпящего бедствие человека заметили проходившие мимо пруда подростки, которые добрались до рыбака и спасли его.