2018-12-05T17:12:56+03:00
Общество

В Прикамье будут судить 21-летнюю девушку, которую 27-летняя родственница попросила открыть банковский счет

Она несколько месяцев тайком снимала с него деньги
Андрей МАТЛИН
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Пермячка не удержалась от соблазна, и теперь ее будут судить.Пермячка не удержалась от соблазна, и теперь ее будут судить.
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Жительница Губахи попросила свою молодую родственницу из Перми завести счет в банке, чтобы она смогла перевести туда свои сбережения. Но предложила открыть его не на свое имя, а на имя этой родственницы.

- При этом она пояснила, что у нее имеются долги, и она опасается, что деньги могут быть принудительно списаны со счета, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Обвиняемая согласилась помочь родственнице, и та передала ей свои денежные средства. Счет в банке был открыт. Но, получив доступ к чужим деньгам, пермячка не удержалась от соблазна и в течение нескольких месяцев без ведома собственницы, снимала их и тратила на личные нужды. Всего таким образом было присвоено 63 тысячи рублей.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Перми. Ей предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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