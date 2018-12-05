В Прикамье будут судить 21-летнюю девушку, которую 27-летняя родственница попросила открыть банковский счет

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-05T17:12:56+03:00

Пермячка не удержалась от соблазна, и теперь ее будут судить.

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Жительница Губахи попросила свою молодую родственницу из Перми завести счет в банке, чтобы она смогла перевести туда свои сбережения. Но предложила открыть его не на свое имя, а на имя этой родственницы.

- При этом она пояснила, что у нее имеются долги, и она опасается, что деньги могут быть принудительно списаны со счета, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Обвиняемая согласилась помочь родственнице, и та передала ей свои денежные средства. Счет в банке был открыт. Но, получив доступ к чужим деньгам, пермячка не удержалась от соблазна и в течение нескольких месяцев без ведома собственницы, снимала их и тратила на личные нужды. Всего таким образом было присвоено 63 тысячи рублей.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Перми. Ей предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.