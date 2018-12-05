2018-12-05T16:38:00+03:00
Общество

14 декабря в Перми откроют семь льготных катков, а всего их будет 60

Публикуем их адреса
Андрей МАТЛИН
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В администрации Перми пообещали, что в этом году в краевом центре откроется шесть десятков ледовых катков. Причем, семь из них будут бесплатными в определенные дни и часы - они будут работать в рамках проекта администрации города «Ледовый сезон» (адреса смотрите ниже).

На этих семи катках в день открытия, 14 декабря, обещают объявить конкурс на самое лучшее фото, размещенное в соцсетях.

- В каждом районе Перми будут работать катки, некоторые из них уже начали работать, но большая часть катков откроется 14 декабря, - сообщили в мэрии. - Катки на городской эспланаде и каток на площади у памятника «Миг на взлете» будут кольцевыми, их подготовят ближе к Новому году. На семь катков не придется покупать билеты по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00. Новшеством этого года станет возможность посещать эти катки со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым.

Речь идет о катках «Гайва» на улица Карбышева, 52, «Прикамье» на улице Ласьвинская, 1, «Юность» на улице Революции, 27, «Фаворит» на улице Репина, 69, «Спутник» на улице Мензелинская, 12, «Победа» на улице Обвинская, 9, «Молния» на улице Волховская, 26.

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