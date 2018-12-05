2018-12-05T15:39:39+03:00
Происшествия

В Перми на улице Кабельщиков неизвестные пытались вскрыть банкомат

Они не успели ничего украсть
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В дежурную часть Росгвардии поступил звонок о том, что на улице Кабельщиков неизвестные в масках пытаются монтировкой вскрыть банкомат.

- На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К моменту прибытия сотрудников вневедомственной охраны подозреваемые скрылись в неизвестном направлении. Содержимое банкомата осталось нетронутым.

Сотрудники Росгвардии просмотрели камеры и установили приметы грабителей. Им удалось задержать двух молодых людей, подходивших под описание. Проверка продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя. 26 октября сотрудник Патрульно-постовой службы направлялся на работу, когда на улице Коломенской он увидел, как из магазина выбегает мужчина, а вслед за ним - продавцы. Полицейский остановил автомобиль и бросился вдогонку за злоумышленником.

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