Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
Губернатор Максим Решетников вошел в список самых цитируемых глав регионов РФ, благодаря Instagram-конференции. Об этом сообщает рейтинговое агентство Медиалогия .
В октябре Максим Решетников провел пресс-конференцию в Instagram. В прямом эфире губернатор ответил на вопросы граждан. Жителей города интересовало, когда закончат строительство зоопарка в Перми, откроют ли магазин IKEA и будет ли у города свой аквапарк.
Пресс-конференция помогла Максиму Решетникову занять 14 место в списке самых цитируемых глав регионов Российской Федерации.
Возглавляет список глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а на последнем месте -губернатор Пензенской области.
Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Пермского края обогнал гендира Почты России в списке Forbes