Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров

5 Дек. 14:44 2018-12-05T14:44:33+03:00

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Губернатор Максим Решетников вошел в список самых цитируемых глав регионов РФ, благодаря Instagram-конференции. Об этом сообщает рейтинговое агентство Медиалогия .

В октябре Максим Решетников провел пресс-конференцию в Instagram. В прямом эфире губернатор ответил на вопросы граждан. Жителей города интересовало, когда закончат строительство зоопарка в Перми, откроют ли магазин IKEA и будет ли у города свой аквапарк.

Пресс-конференция помогла Максиму Решетникову занять 14 место в списке самых цитируемых глав регионов Российской Федерации.

Возглавляет список глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а на последнем месте -губернатор Пензенской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Пермского края обогнал гендира Почты России в списке Forbes