В Прикамье осудили лже-газовиков

5 Дек. 10:40 2018-12-05T10:40:05+03:00

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В Ильинском районе двое ранее судимых местных жителей признаны виновными мошенничестве и кражах. В октябре прошлого года молодые люди ходили по квартирам, представляясь работниками компании, проверяющей газовые счетчики.

Сообщив хозяину одной из квартир, что у его счетчика истек срок эксплуатации, мошенники попросили более четырех тысяч рублей за продление срок. Пока мужчина ходил за деньгами, один из лже-газовиков заметил, где тот хранил сбережения.

- А потом, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры ушел на кухню, он прошел в комнату и похитил из шкафа 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - После этого оба молодых человека скрылись с места преступления.

На следующий день один из мошенников при аналогичных обстоятельствах похитил семь тысяч рублей у жительницы деревни Посер.

Одного из преступников суд приговорил к 130 часам обязательных работ. Его подельнику назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.