2018-12-05T10:01:57+03:00
Общество

Из Перми в Москву и Санкт-Петербург отправили 76 тысяч елок

Также пермские зеленые красавицы украсят дома на юге страны
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Из Перми в Москву, Санкт-Петербург и южные регионы России отправили 76 тысяч новогодних елочек. Все эти деревья перед отправкой были проверены инспекторами отдела карантина растений, рассказали в краевом управлении Россельхознадзора. Кстати, в прошлом году из Прикамья отправили 78 тысяч елок.

А в краевом министерстве природы напомнили, что жители Прикамья могут сэкономить на приобретении новогодних елей. Для этого необходимо обратиться в лесничество.

- Для заготовок новогодних елей мы отводим специальные лесные участки, где деревья не смогут вырасти до нужных размеров и их со временем все равно срубят с целью расчистки трассы ЛЭП, трубопроводов, - рассказала замминистра природных ресурсов Марина Трунина.

Елка в зависимости от высоты будет стоить от 16,8 рублей до 100,79 рублей. Для сравнения, в Свердловской области стоимость ели до метра – 39,6 рублей, дерево высотой от 4 метров обойдется в 198, 2 рублей. В Кировской области стоимость елки варьируется от 25,1 до 58,8 рублей. В Татарстане все новогодние деревья вне зависимости от высоты будут стоить 20,2 рублей.

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