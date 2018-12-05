2018-12-05T09:35:02+03:00
Общество

В Перми начали установку обновленной надписи «Счастье не за горами»

Теперь знаменитый арт-объект станет «антивандальным»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На набережной Камы начались работы пор установке обновленной надписи «Счастье не за горами». Напомним, культовый арт-объкт, возле которого фотографировались и пермяки, и приезжие, был испорчен ночью 11 октября. Пермский художник Андрей Илькаев, известный под псведонимом Sad Face, изменил надпись на «Смерть не за горами». Против него было возбуждено уголовное дело, но художник избежал судимости. Его приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Кроме того, Илькаев компенсировал затраты на восстановление арт-объекта в размере 45 тысяч рублей.

Утром в среду, 5 декабря, рабочие привезли и установили на набережной первые буквы знаменитой надписи. Теперь арт-объект станет «антивандальным», объемные буквы монтируют на металлической конструкции. Также власти города пообещали, что на набережной будут установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории у «Счастья» и парковки у магазина «Речник».

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