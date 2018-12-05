2018-12-05T08:05:36+03:00
Происшествия

В Прикамье ревнивец ударил ножом жену и отправился в магазин

Пьяный безработный пытался зарезать двух человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В поселке Сергеевский Гайнского района ранее судимый 46-летний мужчина приревновал свою 40-летнюю сожительницу. Разгорелась ссора. Обвинив женщину в измене, безработный сельчанин ударил ее ножом, а затем отправился в местный магазин.

Возле магазина мужчина увидел 45-летнего жителя соседней деревни, приехавшего за покупками. Он подошел к приезжему и ударил его ножом в грудь.

- Оба раненых госпитализированы, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, как житель Кудымкарского района поссорился с сожительницей, которая пыталась запретить мужу пить. Обидевшись на женщину, муж взял нож и четыре раза ударил ее. От тяжелых ранений женщина скончалась на месте.

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