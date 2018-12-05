В Перми 73-летний водитель без прав врезался в автобус, пострадал 9-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-05T07:50:03+03:00

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Во вторник, 4 декабря, днем, около половины второго в Орджоникидзевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 73-летний водитель внедорожника «Шевроле Нива» ехал по улице Писарева. При перестроении на другую полосу водитель не уступил дорогу рейсовому автобусу и врезался в него. В результате столкновекния пострадал 9-летний пассажир автобуса, который упал при сильном толчке. Ребенок с ушибом колена был госпитализирован в больницу.

- Выяснилось, что водитель внедорожника ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, ранее в тот же день произошла авария в Дзержинском районе. Автомобиль «Лада Веста», за рулем которого сидел 44-летний мужчина, сбил 42-летнюю женщину.