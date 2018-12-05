2018-12-05T09:48:18+03:00
Происшествия

В Прикамье волки разорвали собаку возле детского сада

В минприроды пообещали начать отстрел хищников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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В селе Рябинино Чердынского района, недалеко от нового детского садика волки набросились на собаку и разорвали ее. Как сообщают пользователи соцсетей, хищники стали часто показываться на окраинах села.

- Я сама видела это животное, везла детей из сада, было около 19 часов, волк перескочил дорогу возле свалки, - рассказала одна из жителей Рябинино.

- В 2018 году численность волков на территории Пермского края выросла до 543 особей, в связи с чем будут продолжены мероприятия по регулированию численности волка, - сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края. - В случае появления хищника вблизи населенных пунктов районный охотничий инспектор оперативно выезжает на указанную территорию с целью проверки информации. Кроме того, формируются бригады охотников для отстрела волков.

В случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края по телефну (342)-236-37-08.

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