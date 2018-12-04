Житель Чердыни надругался над 5-летней девочкой

СЕГОДНЯ 20:32 2018-12-04T20:36:01+03:00

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Следователи Чердынского района выяснили, что в этом году местный житель совершил действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки.

- Доказано два преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Жителю Чердыни предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве 12-летней семиклассницы из Прикамья год назад вышел на свободу по УДО. Тело семиклассницы нашли в его квартире. Все обстоятельства совершения преступления выясняются - и то, как именно мужчина заманил школьницу в квартиру. Известно, что больше 10 лет назад он взял в заложники девочку-подростка и держал ее в шкафу несколько дней. Она еле сбежала из квартиры.