В Прикамье закрыли аттракцион, где 5-летний ребенок получил травму

4 Дек. 19:31 2018-12-04T19:31:05+03:00

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С января по октябрь этого года в селе Карагай работал опасный аттракцион. Житель Карагайского района организовал его в торговом центре, нарушая технические требования.

- В сентябре 2018 года в игровом комплексе 5-летний ребенок получил травму, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Пока опасный аттракцион в селе Карагай закрыли. Все обстоятельства преступления выясняются. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае в детском саду ребенку заклеили рот скотчем. Малыш очень громко говорил, раздражая помощницу воспитательницы. Поэтому та решила заставить ребенка замолчать.