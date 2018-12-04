2018-12-04T19:31:05+03:00
Общество

В Прикамье закрыли аттракцион, где 5-летний ребенок получил травму

Следователи проводят проверку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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С января по октябрь этого года в селе Карагай работал опасный аттракцион. Житель Карагайского района организовал его в торговом центре, нарушая технические требования.

- В сентябре 2018 года в игровом комплексе 5-летний ребенок получил травму, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Пока опасный аттракцион в селе Карагай закрыли. Все обстоятельства преступления выясняются. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае в детском саду ребенку заклеили рот скотчем. Малыш очень громко говорил, раздражая помощницу воспитательницы. Поэтому та решила заставить ребенка замолчать.

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