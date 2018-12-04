2018-12-04T16:10:51+03:00
Звезды

Гимн Перми появится к концу 2019 года

Члены оргкомитета надеются, что участие в конкурсе по его созданию примет композитор Евгений Крылатов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми состоялось первое заседание оргкомитета по разработке гимна города. Было решено объявить открытые творческие конкурсы на разработку текста и на написание музыки.

Вначале состоится конкурс на текст для гимна. Предлагаемые варианты будут направлены на обсуждение горожан, также одновременно будет работать творческая комиссия, куда войдут представители Союза композиторов, Союза писателей и историки. После того, как выберут текст-победитель, будет объявлен конкурс на написание музыки к этим словам.

- Очень хотелось бы, чтобы конкурс был открытым, чтобы наши талантливые и именитые земляки смогли в нем принять участие - например, Евгений Крылатов, - отметила член оргкомитета ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская.

Гимн Перми должен появиться к концу 2019 года, после чего пройдут всевозможные проверки на отсутствие плагиата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье инвалид убил жену, которая запрещала ему пить
Красавица-пермячка взяла титул «Мисс бикини» в конкурсе красоты «Мисс офис-2018»
Голосование в конкурсе «Клиника года-2018» Пермского края продолжается
Спасала коз и птиц. В Перми пенсионерка погибла в пожаре
В Пермском крае птицефабрика загрязняла реку и портила экологию
В Перми на улицах Корсуньская и Черняховского появятся новые скверы
У здания соцзащиты в Перми умерла женщина
«Увидела переписку с девушкой и схватилась за нож». Ревнивая пермячка ударила своего возлюбленного ножом
Узнайте, что ждет Ваш бизнес в 2019 году
«Это мой Ромео!». На гастролях в Перми фигурист Алексей Ягудин вообразил себя Джульеттой
В центре Перми вечером сгорела иномарка
В Перми автомобиль сбил 42-летнюю женщину
В Прикамье два приятеля украли шлагбаум
По вопросам «двойных квитанций» в Перми пройдет прямая линия