Гимн Перми появится к концу 2019 года

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-04T16:10:51+03:00

Члены оргкомитета надеются, что участие в конкурсе по его созданию примет композитор Евгений Крылатов

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В Перми состоялось первое заседание оргкомитета по разработке гимна города. Было решено объявить открытые творческие конкурсы на разработку текста и на написание музыки.

Вначале состоится конкурс на текст для гимна. Предлагаемые варианты будут направлены на обсуждение горожан, также одновременно будет работать творческая комиссия, куда войдут представители Союза композиторов, Союза писателей и историки. После того, как выберут текст-победитель, будет объявлен конкурс на написание музыки к этим словам.

- Очень хотелось бы, чтобы конкурс был открытым, чтобы наши талантливые и именитые земляки смогли в нем принять участие - например, Евгений Крылатов, - отметила член оргкомитета ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская.

Гимн Перми должен появиться к концу 2019 года, после чего пройдут всевозможные проверки на отсутствие плагиата.