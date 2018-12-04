Гимн Перми появится к концу 2019 года
В Перми состоялось первое заседание оргкомитета по разработке гимна города. Было решено объявить открытые творческие конкурсы на разработку текста и на написание музыки.
Вначале состоится конкурс на текст для гимна. Предлагаемые варианты будут направлены на обсуждение горожан, также одновременно будет работать творческая комиссия, куда войдут представители Союза композиторов, Союза писателей и историки. После того, как выберут текст-победитель, будет объявлен конкурс на написание музыки к этим словам.
- Очень хотелось бы, чтобы конкурс был открытым, чтобы наши талантливые и именитые земляки смогли в нем принять участие - например, Евгений Крылатов, - отметила член оргкомитета ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская.
Гимн Перми должен появиться к концу 2019 года, после чего пройдут всевозможные проверки на отсутствие плагиата.