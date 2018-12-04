Красавица-пермячка взяла титул «Мисс бикини» в конкурсе красоты «Мисс офис-2018»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-04T15:44:59+03:00

Анастасия Решетникова - с номером 11 на руке. Фото с сайта конкурса "Мисс Офис"

Изменить размер текста: A A

В Москве произошел конкурс красоты «Мисс офис-2018». Всего рассмотрели более 28 000 заявок на участие, 100 полуфиналисток приняли участие в голосовании на сайте, но только 30 из них прошли в финал, в том числе и наша пермячка Анастасия Решетникова, секретарь руководителя, ГКУ ПК «УКС Пермского края». Про себя она рассказывала так:

- Подвержена атакам сладкого.

- Стала сантехником за 10 минут, когда меня пыталась затопить собственная стиральная машина.

- Рекламировала салон красоты, потому что на настоящую Эмили Ратаковски у организации не хватило денег.

- Мечтаю создать счастливую семью.

1 декабря состоялся финал конкурса красоты. Титул «Мисс офис-2018» завоевала Алена Титова из Екатеринбурга. Она получила корону и два миллиона рублей. А наша Анастасия Решетникова завоевала титул «Мисс бикини».