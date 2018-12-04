2018-12-04T15:06:23+03:00
Общество

Голосование в конкурсе «Клиника года-2018» Пермского края продолжается

Проголосовали уже больше трех тысяч человек
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Конкурс «Клиника года-2018», который проводит «Комсомольская правда»-Пермь» позволяет узнать, какие клиники Пермского края пользуются доверием у местных жителей. Сейчас в конкурсе участвуют уже сорок три медицинских учреждения Пермского края.

В конкурсе проголосовали более 3 400 человек! Если вы хотите проголосовать, заходите на сайт «Комсомольской правды» -https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018 и отдайте ваш голос любимому медицинскому учреждению.

Главным партнером конкурса «Клиника года-2018» стал «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед». Кстати, недавно в эфире радио «КП» выступала директор клиники Ирина Кузнецова.

Она рассказывала о том, что современная технология изготовления реставраций — то есть коронок и протезов — CEREC позволяет максимально сократить время изготовления реставрации: всего 2–3 часа, если говорить об одиночных реставрациях, притом что традиционные способы требуют 3–4 дня. Для изготовления реставраций в клинике используют немецкую прессованную керамику IPS Empress (Ivoclar Vivadent), делают точный подбор цвета и учитывают индивидуальные особенности зубов клиентов.

Сайт клиники: https://астрамедцентр.рф/

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому