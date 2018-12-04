Голосование в конкурсе «Клиника года-2018» Пермского края продолжается

4 Дек. 15:01 2018-12-04T15:06:23+03:00

Проголосовали уже больше трех тысяч человек

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Конкурс «Клиника года-2018», который проводит «Комсомольская правда»-Пермь» позволяет узнать, какие клиники Пермского края пользуются доверием у местных жителей. Сейчас в конкурсе участвуют уже сорок три медицинских учреждения Пермского края.

В конкурсе проголосовали более 3 400 человек! Если вы хотите проголосовать, заходите на сайт «Комсомольской правды» -https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018 и отдайте ваш голос любимому медицинскому учреждению.

Главным партнером конкурса «Клиника года-2018» стал «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед». Кстати, недавно в эфире радио «КП» выступала директор клиники Ирина Кузнецова.

Она рассказывала о том, что современная технология изготовления реставраций — то есть коронок и протезов — CEREC позволяет максимально сократить время изготовления реставрации: всего 2–3 часа, если говорить об одиночных реставрациях, притом что традиционные способы требуют 3–4 дня. Для изготовления реставраций в клинике используют немецкую прессованную керамику IPS Empress (Ivoclar Vivadent), делают точный подбор цвета и учитывают индивидуальные особенности зубов клиентов.

Сайт клиники: https://астрамедцентр.рф/