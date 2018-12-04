2018-12-04T14:42:49+03:00
Происшествия

Спасала коз и птиц. В Перми пенсионерка погибла в пожаре

Возгорание произошло из-за «соседства» сена и дымохода
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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3 декабря в частной бане на улице Карла Либкнехта произошел пожар. До пожара две сестры затопили в бане печь и стали перетаскивать сено в пристрой. Через полчаса женщины увидели, что горит баня. Они сразу стали спасать домашний скот - четырех коз и трех птиц.

- В какой-то момент одна из сестер пропала в задымленном помещении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - На помощь пришел проезжающий мимо мужчина, который попытался войти внутрь, но было сильное задымление. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горела баня, огонь перекидывался на крышу и стены дома.

В ходе тушения возгорания огнеборцы обнаружили 74-летнюю хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности, так как около дымохода на чердаке бани хранилось сено. Проверка по факту пожара продолжается, обстоятельства выясняются.

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