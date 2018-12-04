В Пермском крае птицефабрика загрязняла реку и портила экологию

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-04T13:28:36+03:00

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В Кунгурский городской суд с иском обратилась прокуратура, которая доказала, что птицефабрика «Комсомольская» не очищала сбрасываемые отходы в приток протекающий по территории Лысьвенского, Березовского и Кунгурского районов реки Шаквы. Судебные приставы обязали птицефабрику исправить нарушения.

- По требованию судебных приставов руководство птицефабрики предоставило документы, свидетельствующие о том, что ими были предприняты все необходимые меры по достижению нормативной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - Сейчас отходы сливаются в реку за пределами населенных пунктов. Допустимая концентрация вредных веществ соблюдается.

Ранее мы рассказывали о том, что массовая гибель рыбы случилась в Карагайском и Ильинском районах. Местные спасатели оповестили рыбаков, чтобы они воздержались от рыбалки, а жителей попросили не собирать дохлых рыбин даже на корм домашним животным.