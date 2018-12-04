2018-12-04T13:09:51+03:00
Общество

В Перми на улицах Корсуньская и Черняховского появятся новые скверы

Один из них будет связан с произведениями писателя Льва Кузьмина
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ДК «Бумажник» состоялось совещание по вопросам строительства сквера по улице Корсуньской, 31. На заседании отметили, что в Орджоникидзевском районе много лесов, которые можно использовать для отдыха.

- В ближайшие годы в Орджоникидзевском районе появятся два новых сквера - на улицах Корсуньская и Генерала Черняховского, планируется капитальный ремонт сквера им. Павлика Морозова, - сообщили на заседании.

Кроме того, участники совещания познакомились с концепцией сквера на улице Корсуньской. Местных жителей опросили и узнали, каким бы они хотели видеть новый сквер. Главные пожелания - сохранение зеленых насаждений, детские площадки и цветники.

- Большинство жителей поддержали идею назвать сквер «Страна нашего детства», - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - Элементы благоустройства в сквере будут связаны с произведениями пермского детского писателя Льва Кузьмина, концепция – с повестью автора «Капитан Коко и зеленое стеклышко».

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