2018-12-04T11:38:00+03:00
Происшествия

У здания соцзащиты в Перми умерла женщина

По факту смерти пермячки проводится проверка
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми у отделения соцзащиты, которое находится на Куйбышева, 68, нашли тело 50-летней женщины.

- Следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту смерти пермячки проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в убийстве 28-летнего пермяка, тело которого нашли закопанным на берегу Камы, подозревают его приятеля. Илью Ч. родные, полиция и волонтеры разыскивали с 27 сентября. Они с друзьями отмечали день рождения одного из своих знакомых в кафе в Юго-Камске. Празднование затянулось надолго, и только утром компания уехала по домам. Илья не вернулся домой. В конце концов, сотрудники полиции нашли его тело, изрезанное ножом. Оно было закопано на берегу Камы. Подозреваемый в убийстве - его приятель, с которым у Ильи произошла ссора.

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