«Увидела переписку с девушкой и схватилась за нож». Ревнивая пермячка ударила своего возлюбленного ножом

4 Дек. 10:58 2018-12-04T10:58:20+03:00

Прикрывая сожительницу, он сказал, что его ранил неизвестный

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В отдел полиции Индустриального района позвонил местный житель. Он сообщил, что на лавочке у подъезда дома на улице Леонова сидит раненый мужчина.

- Его забрали медики «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - У 31-летнего пострадавшего была колото-резаная рана живота. Он утверждал, что на него в подъезде напал неизвестный с ножом. Сожительница пострадавшего придерживалась этой же версии.

Но, как выяснили сотрудники полиции, на самом деле 28-летняя девушка и ранила своего любимого. Установлено, что мужчина вместе с ней распивал спиртные напитки. Но в ходе застолья между ними возникла ссора на почве ревности - пермячка увидела в телефоне любимого переписку с девушкой. Она схватила кухонный нож и ударила им мужчину.

- Стражи порядка задержали подозреваемую и доставили в дежурную часть, где она созналась в содеянном, - добавили в пресс-службе. - По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.