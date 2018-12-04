«Увидела переписку с девушкой и схватилась за нож». Ревнивая пермячка ударила своего возлюбленного ножом
В отдел полиции Индустриального района позвонил местный житель. Он сообщил, что на лавочке у подъезда дома на улице Леонова сидит раненый мужчина.
- Его забрали медики «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - У 31-летнего пострадавшего была колото-резаная рана живота. Он утверждал, что на него в подъезде напал неизвестный с ножом. Сожительница пострадавшего придерживалась этой же версии.
Но, как выяснили сотрудники полиции, на самом деле 28-летняя девушка и ранила своего любимого. Установлено, что мужчина вместе с ней распивал спиртные напитки. Но в ходе застолья между ними возникла ссора на почве ревности - пермячка увидела в телефоне любимого переписку с девушкой. Она схватила кухонный нож и ударила им мужчину.
- Стражи порядка задержали подозреваемую и доставили в дежурную часть, где она созналась в содеянном, - добавили в пресс-службе. - По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.