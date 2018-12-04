Узнайте, что ждет Ваш бизнес в 2019 году

4 Дек. 10:09 2018-12-04T10:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Зачем двигаться вслепую, если можно воспользоваться отличным навигатором? Лучшего навигатора для бизнеса, чем ежегодная конференция «Базовые стратегии», не найти.

Радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако, лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. К чему это привело, все знают. При чем тут бизнес? При том, что не стоит повторять ошибок «Титаника».

Ольга Жигальцова, генеральный директор ГК «Центр Бизнес-Образования» & CBO Business School:

«Что касается мероприятий для бизнеса, то я всего два раза в год беру на себя ответственность и смелость дать совет. Один из них - рекомендовать бизнес-форум для первых лиц компаний «Базовые стратегии», который мы проводим каждый декабрь вот уже более 10 лет.

Скачать запись вебинара «Вызовы и точки роста» >>>

Я уверенно рекомендую инвестировать один день в себя и будущее ваших компаний, потому что за много лет и я сама, и наши клиенты раз за разом подтверждают ценность и уникальность информации, которую готовит для этой конференции аналитическая группа ГК «ИТ - АРБ ПРО».

Глобальные тренды, влияющие на российскую экономику, новые технологии, рекомендации и список действий на ближайшую перспективу - все то, что необходимо бизнесу, чтобы усилить свои позиции в тактике и стратегической перспективе».

Как говорит, главный спикер Сергей МАКШАНОВ, эксперт по стратегическому планированию и экономическим сценариям, специалист по разработке бизнес-концепций, увеличения прибыльности бизнеса, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», хэдлайнер и идеолог «Базовых стратегий», этот форум для тех, кто хочет построить несокрушимый бизнес.

Приступайте! «Базовые стратегии – 2019» в Перми 7 декабря. Зарегистрироваться >>>