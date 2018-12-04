«Это мой Ромео!». На гастролях в Перми фигурист Алексей Ягудин вообразил себя Джульеттой

4 Дек. 09:52 2018-12-04T09:52:39+03:00

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На днях в Перми закончились гастроли ледового шоу «Роме и Джульетта». В спектакле играют известные российские фигуристы - Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.

В своем Instagram Алексей Ягудин выложил забавный ролик со спектакля. На видео он в костюме Джульетты.

- Битый час сижу дома и дожидаюсь своего Ромео, - говорит Алексей Ягудин. - Может парень просто загулял? Выйду на балкон и посмотрю. Это кто там уводит от меня Ромео?

alexei.yagudin Борьба за роль Джульетты продолжается

После этого на балконе появляется фигуристка, и Алексей говорит ей:

- Самозванка, какой Ромео? Это мой парень! Уйди с моего балкона! Ты у себя дома что ли? Ну и что, что мы в Перми - это моя жилплощадь. Я за нее налоги плачу.

Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Ягудин в эфире радио «КП»-Пермь рассказал, что в детстве над ним смеялись из-за белых коньков.