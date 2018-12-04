В центре Перми вечером сгорела иномарка

4 Дек. 09:00 2018-12-04T09:03:19+03:00

Скриншот с видео из паблика ЧП ДТП Пермь

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Очевидцы рассказывают, что вечером в понедельник, 3 декабря, на улице Ленина горела иномарка.

- Кошмарная авария на Ленина, - пишут в соцсетях. - Лобовое столкновение. Машины друг от друга на расстоянии целого квартала...

- Иномарку пытались потушить сразу несколько человек, но не получалось, - пишут пользователи сетей.

На видео, опубликованном в паблике, видно, что пожар был очень сильный - горящий автомобиль тушили огнеборцы, а улицу заволокло серым густым дымом.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за возгорания масла на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый. Перед отключением электричества местные жители слышали громкий хлопок. Как рассказали в пресс-службе МЧС, к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Пожар ликвидировали.