2018-12-04T08:02:59+03:00
Происшествия

В Перми автомобиль сбил 42-летнюю женщину

Ее доставили в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 4 декабря, в 7-20 в Дзержинском районе произошла авария. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по техническому проезду на проспекте Парковый в сторону улицы Пожарского двигался автомобиль «Лада Веста». За рулем машины сидел 44-летний мужчина. В районе дома № 22/1 он сбил 42-летнюю женщину.

- В результате ДТП пострадавшая с ушибом голени и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что в Перми полицейские задержали водителя, который в центре Перми сбил пешехода и уехал. 2 декабря на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта 42-летний водитель «Ланд Крузера» при повороте сбил подростка. Его доставили в больницу с ушибом ноги.

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