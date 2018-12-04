2018-12-04T07:24:14+03:00
Происшествия

В Прикамье два приятеля украли шлагбаум

Возбуждено уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Барды поступило сообщение о том, что с гидротехнического сооружения пропал металлический шлагбаум. Сумма ущерба, причиненного администрации, составила 11 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, ворами оказались местные жители - 43-летний и 47-летний приятели. Они сдали шлагбаум в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что вор едет в поезде, следующим до Перми. Как только поезд остановился на станции «Тюмень», мужчину задержали. При нем были обнаружены ювелирные украшения: 4 цепочки, 3 крестика, 5 пар серег, 10 колец, ожерелье, браслет и подвеска. Возбудили уголовное дело.

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