2018-12-04T06:25:14+03:00
Общество

По вопросам «двойных квитанций» в Перми пройдет прямая линия

Она состоится 4 декабря
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы администрации ПермиФото пресс-службы администрации Перми
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4 декабря с 11-00 до 12-00 в в call-центре города состоится прямая линия по теме: «Проблемы выставления «двойных квитанций» за жилищно-коммунальные услуги». В ней примут участие сотрудники прокуратуры, полиции, ЖКХ и инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Телефон прямой линии: 2-059-059.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае УК завышала тариф на содержание и ремонт домов. Прокуратура города Кизела выявила нарушения в работе УК «Коспашское ЖКХ». Установлено, что с апреля по май этого года УК применяла тариф на текущее содержание и ремонт общего имущества домов в завышенном размере. По результатам проверки прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение порядка ценообразования». Кроме того, прокуратурой генеральному директору внесено представление об устранении нарушений.

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