2018-12-03T21:03:13+03:00
Общество

В Перми почтут память жертв "Хромой лошади"

С момента трагедии прошло девять лет
Вероника РАНГУЛОВА
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С момента трагедии прошло 9 летС момента трагедии прошло 9 летФото: архив "КП"
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В среду, 5 декабря, в Перми пройдут траурные мероприятия, которые приурочены к годовщине пожара в ночном клубе "Хромая лошадь". Трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. На вечеринку, посвященную 8-летию заведения, собралось более 350 гостей. В полночь зажгли фейерверк, горящая искра попала в потолок. А там - пластик, пыль, солома.

Огонь распространился по залу мгновенно, погас свет и начался пожар. Погибли 156 человек, более ста получили различные травмы и ожоги.

На скамье подсудимых оказались девять человек - это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили более 45 лет в колонии, на сегодняшний день все уже вышли на свободу. Последним освободили соучредителя заведения Анатолия Зака.

Траурные мероприятия начнутся в ночь трагедии. К памятному знаку, установленному рядом со сгоревшим клубом, придут близкие и родные погибших. А 5 декабря в Сквере уральских добровольцев состоятся официальные мероприятия - с участием представителей городских властей и общественных организаций.

Как сообщили в администрации Перми, начало мероприятия - 5 декабря в 12 часов. После чего для желающих родственников будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

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