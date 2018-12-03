2018-12-03T17:12:58+03:00
Происшествия

«Открывай, …!». Жителям Урала, которые вытащили из автобуса пермских фанатов «Амкара» и избили их, предъявлено обвинение

В драке принимали участие десятки болельщиков
Елена КОНОВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Челябинской областиФото с сайта ГУ МВД по Челябинской области
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Жителям Челябинска и Екатеринбурга предъявили обвинение после избиения пермских фанатов «Амкара».

Напомним, 8 сентября фанаты молодежного состава «Амкара» возвращались из города Коркино домой, в Пермь. На трассе их остановили болельщики из Екатеринбурга и Челябинска. На видео слышно, как они стучали в автобус, где ехали пермяки, и кричали:«Открывай, …!». Пермяков, по словам очевидцев, силой вытащили из салона на трассу и стали избивать.

Позже в соцсетях опубликовали видео массовой драки, которым заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Следствие ведет отдел МВД России по Сосновскому району.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Максимальная санкция – лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время предъявлено обвинение двум участникам драки из Челябинска и Екатеринбурга. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается. Других участников драки также привлекут к ответственности.

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