В Перми банкиры-мошенники вывели в тень 800 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-03T16:37:00+03:00

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В краевом центре вынесли приговор 13 участникам преступной группы, которые путем незаконных банковских операций помогали бизнесменам уходить от налогов.

- С помощью незаконных банковских операций они помогали различным организациям выводить часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. – И тем самым те уклонялись от уплаты налогов и сборов - на добавленную стоимость, на прибыль и других. С использованием расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок проводились транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другие операции. Общий оборот денежных средств за время деятельности преступной организации составил более 800 миллионов рублей.

Как правило, мошенники брали за свои услуги комиссионные - от 1 до 4 процентов от выведенной «в тень» суммы.

- Их незаконный доход составил более 29 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре. - Ленинский районный суд Перми внесен приговор организаторам этой преступной организации - Максиму Кощееву, Олегу Дьякову и Григорию Зубкову, а также еще десяти ее участникам. Дьякова и Зубкова приговорили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы каждого, Кощеева к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным участникам преступной организации назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от 4 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

У осужденных остается право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.