В пермском балете будут танцевать 50 студентов из Индии и прима-балерина Лондонского театра Наталья Осипова

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-03T17:39:58+03:00

Так был поставлен балет в XIX веке. Фото: Википедия

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Впервые в Перми поставят один из шедевров хореографа Мариуса Петипа - балет «Баядерка» на музыку Людвига Минкуса. Премьера этого балета состоялась в 1877 году на сцене петербургского Большого театра. И на пермской сцене эта постановка будет представлена в каноническом виде. В основе сюжета - история любви храмовой танцовщицы Никии и воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти.

Главные партии на премьерном показе, 14 декабря, исполнят прима-балерина Королевского балета в Ковент-Гарден Наталья Осипова, прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

В следующие дни партию Никии будут исполнять звезда пермской труппы Полина Булдакова, Мария Александрова и вернувшаяся после долгого перерыва на пермскую сцену Дарья Тихонова.

А в качестве артистов миманса на сцене выступят 50 студентов из Индии.