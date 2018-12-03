МЧС: в Пермском крае ожидается сильный гололед

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-03T14:47:12+03:00

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- 3-4 декабря местами по Пермскому краю ожидается сильный гололед, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - МЧС соблюдать меры безопасности на скользких участках дороги при передвижении пешком и на автотранспорте, соблюдать скоростной режим с учетом дорожного покрытия, безопасную дистанцию, избегать резкого торможения.

Сотрудники МЧС предлагают отказаться от дальних поездок, пока погодные условия не стабилизируются.

Ранее мы писали о том, что в декабре будет тепло и малоснежно. Ожидаемая среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса, то есть в Перми она может составить около -9...-10 градусов. Сильные тридцатиградусные морозы маловероятны. Количество осадков в декабре в Перми также ожидается в пределах нормы или немного меньше нее, особенно в первой половине месяца.