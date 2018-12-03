В Перми 42-летний водитель «Ланд Крузера» сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-03T14:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми полицейские задержали водителя, который в центре Перми сбил подростка и скрылся. Как рассказали в пресс-службе полиции, 2 декабря на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта 42-летний водитель «Ланд Крузера» при повороте сбил 17-летнего подростка.

- Предварительно установлено, что подросток пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе МВД. - После аварии водитель скрылся, а юношу отвезли в больницу. У него ушиб ноги.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка нашли водителя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье «оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Также возбуждено административное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.