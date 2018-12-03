2018-12-03T14:26:46+03:00
Происшествия

Пьяный водитель иномарки улетел в кювет в Пермском крае

Его пассажирка оказалась в больнице
Анна Маркова
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Перевернутый автомобиль не был застрахован.Перевернутый автомобиль не был застрахован.Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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Законы на 28-летнего пермяка из Кудымкарского района, видимо, не распространяются. Ночью 2 декабря он сел за руль автомобиля «Рено-Логан» в Юсьвенском районе и поехал в соседнее село. Вместе с ним была его 31-летняя подруга.

На трассе Кудымкар-Пожва мужчина отвлекся от дороги и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, перевернулась и лишь потом остановилась.

- По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. - На момент ДТП, у него не было водительских прав, к тому же, он был пьян. Автомобиль не был застрахован. По всем нарушениям в отношении водителя составлены административные материалы.

Парочка даже и не подумала пристегнуться ремнями безопасности. В итоге водитель и пассажирка пострадали. Женщину отправили в ближайшую больницу, а вот водитель отделался синяками.

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