Сборная филиала «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» снова стала лидером спартакиады Росхимпрофсоюза

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-03T12:44:45+03:00

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Завершились заключительные соревнования ежегодной Спартакиады крайкома Росхимпрофсоюза. Спортсмены пермского завода АО «ОХК «УРАЛХИМ» в очередной раз стали победителями этого первенства, завоевав золотые медали в семи видах спорта из 12 заявленных.

В краевых соревнованиях участвовало порядка 1400 представителей 10 ведущих предприятий химической отрасли Пермского края: филиалов «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», НПО «Биомед», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», АО «МХК «Еврохим» и других.

Сильнейшей оказалась сборная «ПМУ», удерживающая лидерство в спартакиаде на протяжении многих лет. В 2018 году в командном зачёте спортсмены предприятия стали золотыми призёрами в лыжных состязаниях, гиревом спорте, футзале, легкоатлетическом кроссе, баскетболе, волейболе и дартсе. В соревнованиях по настольному теннису пермякам досталось серебро, а в плавании – бронза.

Спартакиада началась в январе в Соликамске с соревнований по волейболу. Тогда спортсмены пермской площадки «УРАЛХИМа» оставили позади всех участников турнира. В феврале там же прошли лыжные гонки и эстафета. Работники «ПМУ» стали чемпионами в этих дисциплинах как в индивидуальном, так и в командном зачёте. В марте в Губахе состоялись первенства по гиревому спорту, плаванию, дартсу и стрельбе. Тогда беспрецедентно выступили гиревики «ПМУ», победив во всех четырёх весовых категориях.

В начале июня в Губахе химики состязались в футболе. Не проиграв ни в одной встрече и оставив свои ворота «сухими», команда «ПМУ» уверенно стала чемпионом 2018 года.

Осенью стартовали заключительные соревнования по кроссу, настольному теннису, шахматам и баскетболу. Легкоатлетам филиала «ПМУ» не составило труда занять первое место в кроссе, прошедшем в сентябре в Березниках. А в ноябре баскетболисты одержали безоговорочную победу в Соликамске, не уступив ни в одной встрече.

Оксана Беляева, заместитель председателя краевого комитета Росхимпрофсоюза, ответственная за спортивное направление:

- Секрет успеха спортсменов «ПМУ», на мой взгляд, складывается из двух составляющих: непреодолимого желания побеждать и стремления работодателя обеспечить сотрудникам необходимые условия для развития и повышения их мастерства. Уже давно доказано - успешные в спорте люди успешны во всём. В филиале «ПМУ» это понимают, и мы видим, что сотрудники, которые побеждают в соревнованиях, оказываются лучшими и в работе. Они дисциплинированные, надежные и готовы решать самые сложные задачи.