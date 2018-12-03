В Перми произошла массовая авария с участием автобуса, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-03T11:59:46+03:00

Водитель одной из машин был пьяный и без прав

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2 декабря в Кировском районе Перми произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, в 19-30 из дворового проезда на улице Калинина в направлении улицы Юнг Прикамья двигался автомобиль ВАЗ-219010, которым управлял 24-летний молодой человек.

- Напротив дома № 42, по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории, допустил столкновение с автобусом «Мерседес-Бенц-0405», - рассказали в пресс-службе. - От удара автобус выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ЗАЗ-Шанс. А он уже столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива».

В результате аварии пострадали два человека - пассажир ЗАЗ и 28-летний пассажир автобуса. Им назначено амбулаторное лечение. Выяснилось, что в момент аварии водитель ВАЗа был пьян. Водительских прав у него не было. В отношении молодого человека составили административный материал.

Проверка по факту ДТП продолжается, выясняются все обстоятельства.