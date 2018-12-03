«Мужчина украл утюг и фейерверки». Пермские полицейские ищут очевидцев преступления

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-03T10:43:11+03:00

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Сотрудники полиции Кировского района просят откликнуться очевидцев преступления.

- В дежурную часть с заявлением обратился потерпевший о краже личного имущества из садового домика в поселке Ласьвинские хутора, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Злоумышленник проник в помещение через окно и похитил утюг и фейерверки на сумму около 3 тысяч рублей. Происшествие произошло в ноябре этого года.

Если вы видели, как мужчина проник в дом и похитил вещи, или знаете, кто он такой, звоните по телефонам: 218-85-71 ,252-20-84, 218-85-13.

Ранее мы писали о том, что в Перми за год украли больше 200 крышек водопроводных люков. Кроме материального ущерба от утраты имущества предприятия, открытый люк, - это потенциальная ловушка для пешеходов и автомобилистов. Кражи крышек колодцев совершаются для дальнейшей сдачи их на лом черных металлов, что является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.