Стартовала новогодняя акция для покупателей квартир ЖК «Доминант»

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-03T10:15:29+03:00

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В преддверии Нового года «Талан» радует покупателей квартир в ЖК «Доминант» праздничными скидками. Чтобы получить самое щедрое предложение, нужно обратиться в офис продаж как можно раньше. С приближением Нового года скидка будет уменьшаться. Именно сейчас – лучшее время для покупки своего жилья в центре Перми.

«Доминат» подходит для тех, кто любит находиться в центре событий, но ценит личное пространство и тишину. Жилой комплекс расположен в сердце города, в пешей доступности от драмтеатра, эспланады, ведущих школ и университетов города. При этом внутренний двор скрыт от городского шума и суеты, в нем нет автомобилей или случайных прохожих. Обустройство двора продумано до мелочей, жильцы смогут погулять там с детьми, отдохнуть или поработать на свежем воздухе.

Статус жилого комплекса подчеркнут в каждой детали: дизайнерский холл, бесшумные импортные лифты, двухуровневый подземный паркинг, колясочные на первых двух этажах, большие кухни, увеличенные оконные проемы в квартирах.

Компания «Талан» использует комплекс инновационных решений, которого нет ни в одной другой новостройке Перми. Например, предусмотрен бесконтактный доступ на придомовую территорию и в холл: вместо ключа используется брелок с радиометкой. В квартирах установят «умные счетчики», которые в конце каждого месяца автоматически передадут показания в управляющую компанию. Инновационные решения применяются и в обустройстве двора – на его территории можно будет пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi и устройствами для зарядки телефонов.

В продаже представлены квартиры площадью от 47 до 135 квадратных метров. Успейте забронировать свой вариант с максимальной новогодней скидкой.