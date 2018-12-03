В выходные в Перми с поездов сняли четверых дебоширов

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-03T09:36:02+03:00

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В субботу, 1 декабря, в Пермский линейный отдел МВД на транспорте сообщили о том, что в поезде «Москва-Чита» следует пьяный пассажир. 57-летний житель Кондратово возвращался домой из Красноярска и считал, что ему можно всю дорогу пить, разговаривать матом с пассажирами и проводниками. В итоге дебошира сняли с поезда.

В ночь с воскресенья на понедельник пермские полицейские сняли с поезда «Москва-Абакан» еще троих дебоширов. Все они оказались жителями республики Удмуртия. Двигались мужчины на вахту в Якутию.

- По словам поездной бригады и пассажиров вагона мужчины нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - Всю дорогу в своем купе они употребляли спиртные напитки, вели себя непристойно, громко разговаривали и грубо выражались, не обращали никакого внимания на замечания пассажиров и проводников вагона.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.