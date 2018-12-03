2018-12-03T09:07:13+03:00
Общество

Отключение воды в Перми 4 декабря

Холодной воды не будет сразу в двух районах
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Илья СМИРНОВ
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4 декабря в Перми отключат воду в некоторых домах Свердловского и Орджоникидзевского района.

Как сообщает пресс-служба Новогор-Прикамье, холодной воды не будет в домах по адресам: улица Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37 и улица Героя Васькина, 11.

В Свердловском районе краны пересохнут в домах по адресам: улица Краснополянская, 7, 9 и улица Серпуховская, 4а, 5, 7а.

Ранее мы рассказывали о коммунальной аварии, которая произошла в Перми в конце ноября: в Дзержинском районе из-за аварии на теплосетях пришлось отключить тепло во многих многоэтажках. В зону отключения попали 14 многоквартирных жилых домов. К месту происшествия были направлены силы и средства Пермского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края. К вечеру аварию устранили.

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