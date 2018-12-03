2018-12-03T08:03:18+03:00
Общество

В Перми дисквалифицировали директора управляющей компании

Руководитель УК «НЭКСТ» не устраняла замеченные в домах нарушения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Мировой судья Дзержинского района на два года дисквалифицировал директора управляющей компании «НЭКСТ» Евгению Щеклеину, признав ее виновной в совершении административных правонарушениях.

Как рассказали в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, она не устраняла нарушения, выявленные в многоквартирных домах. В частности, на крыше дома № 48 по улице Танцорова были дыры в шиферном покрытии, из-за чего в квартире верхнего этажа из-за попадающей дождевой воды отслоилась штукатурка до обрешетки. А возле дома № 8 по улице Нижнекурьинской не были обрезаны семь деревьев, корни которых начали разрушать фундамент.

- Мировой судья принял во внимание характер выявленных нарушений, возможность наступления тяжких последствий, длительность неисполнения предписаний и пришел к выводу о необходимости дисквалификации, - сообщили в Жилищной инспекции.

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