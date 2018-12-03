В Прикамье за 23 миллиона рублей создадут электронную систему оплаты проезда

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-03T07:51:36+03:00

Она появится до конца нового года

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Сделан очередной шаг на пути к внедрению в Перми новой модели работы общественного транспорта. В Прикамье объявлен конкурс на создание единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок. Заявленная цена контракта – 23 миллиона рублей.

Его объявило краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Сейчас лишь 2 процента пассажиров оплачивают проезд в электронном виде, остальные предпочитают расплачиваться наличкой. При таком соотношении невозможно перейти на новую транспортную модель, при которой деньги, вырученные от поездок в общественном транспорте, сначала будет скапливаться в городской казне и потом распределяться между перевозчиками.

Предполагается, что новая транспортная автоматизированная система учета появится не позднее 5 декабря будущего года.