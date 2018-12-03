2018-12-03T07:39:38+03:00
Общество

Пропавшего по пути в Пермь послушника монастыря нашли

Не сообщается, где он был все это время
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В конце ноября пропал 57-летний послушник Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. 18 ноября в полицию обратились его родственники, которые рассказали, что мужчина не выходит на связь с 20 октября. Он из Перми, но жил в Санкт-Петербурге. Решил съездить домой и повидать близких, но пропал.

Поисками мужчины занимались и в Санкт-Петербурге. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сказали, что последний раз видели 6 ноября в районе Подворья Введенского мужского монастыря в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в «Лизе Алерт», мужчина найден, с ним все хорошо. Где он был все это время - неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае пропал 66-летний Беклемышев Владимир Григорьевич. Он сел на автобус в Зюкайке и отправился в Верещагино, но до дома так и не доехал. Недавно мужчина перенес инсульт, ему нужна медицинская помощь. Также у Владимира Григорьевича скачет давление.

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