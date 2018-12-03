2018-12-03T07:00:22+03:00
Общество

Прогноз погоды на декабрь 2018 в Перми: будет тепло и малоснежно

Средняя температура около -10 градусов
Вероника РАНГУЛОВА
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30-градусных морозов в декабре не ожидается30-градусных морозов в декабре не ожидаетсяФото: архив "КП"
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Метеорологи опубликовали прогноз погоды на декабрь 2018 в Перми. Как сообщается сайт опасных природных явлений Пермского края, никаких крупных погодных аномалий конец года нам не принесет.

- Ожидаемая среднемесячная температура воздуха в декабре будет выше нормы на 1-2 градуса, - сообщили метеорологи. - Таким образом, в Перми она может составить около -9...-10 градусов. Это значительно холоднее, чем в прошлом году, и намного теплее, чем в декабре 2016 года.

В первые дни декабря погода будет стандартной для начала зимы и даже чуть теплее нормы. Во второй половине месяца возрастет вероятность арктических вторжений. Но сильные тридцатиградусные морозы маловероятны.

Количество осадков в декабре в Перми также ожидается в пределах нормы или немного меньше нее, особенно в первой половине месяца.

- Стоит отметить, что высота снежного покрова на территории Пермского края сейчас в основном соответствует норме, - отмечают метеорологи. - В Перми снега сейчас чуть больше нормы (27 см) и намного больше, чем в прошлом году, когда высота снежного покрова на 30 ноября была всего 1 см.

Если долгосрочный прогноз по количества осадков на декабрь оправдается, то к Новому году высота снежного покрова в Перми может быть около 40 см, что почти в два раза больше чем прошлой зимой.

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