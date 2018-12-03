2018-12-03T07:33:58+03:00
Происшествия

Ночью в Перми в пожаре погибли три человека

Причины пожара пока устанавливаются
Вероника РАНГУЛОВА
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Причины пожара пока устанавливаютсяПричины пожара пока устанавливаютсяФото: архив "КП"
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Пожар в одной из квартир жилого дома по улице Вижайская (это Свердловский район Перми) начался около 4 утра 3 декабря. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Уже в 4.45 пожар удалось локализовать, еще через три минуты - полностью ликвидировать. Как нам сообщил источник, в пожаре погибли три человека. Причины пожара пока устанавливаются.

Тем временем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в селе Романово Усольского района. В ночь на 2 декабря там загорелся один из домов на улице Совхознная. Приехавшие на место ЧП пожарные не могли попасть в дом, потому что пламя охватило крышу, стены, пристрой.

Огнеборцам удалось ликвидировать огонь, пока тот не распространился на соседние строения. В результате трагедии погибли 64-летний и 36-летний мужчины, личность третьего погибшего мужчины еще устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг пожара обнаружили в надворных постройках.

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