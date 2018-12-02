Апелляцию экс-депутата Телепнева, который избил DJ Smash, рассмотрят в пермском суде 7 декабря

2 Дек. 20:33 2018-12-02T20:35:34+03:00

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В 12-00 7 декабря в Ленинском районном суде рассмотрят апелляцию Александра Телепнева, которого осудили за избиение студента.

Напомним, летом бывшего депутата Законодательного Собрания Александра Телепнева и его друга осудили на два года в колонии – поселении за то, что весной в ночном клубе «Дом культуры» они избили известного музыканта DJ Smash. Сергей Ванкевич уже находится в колонии, а над Александром Телепневым несколько недель назад состоялся новый суд.

Как выяснилось, в этом же клубе он избил 20-летнего студента, который обратился в полицию. С учетом наказания за избиение DJ Smash суд дал Телепневу два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. То есть прибавил к сроку еще два месяца. Также экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката - это еще 215 тысяч.

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